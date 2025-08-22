Les landes michelaises Jullouville Manche

Les landes michelaises

Les landes michelaises 50610 Jullouville Manche Normandie

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Ces belles randonnées vous mèneront à travers chemins et bois, à la mystérieuse lande tourbeuse (accessible à pied uniquement), espace naturel sensible composé de bruyères et d’ajoncs qui, selon la saison, se parent de couleurs pourpre et or.

A NE PAS MANQUER

– La croix des Bougonnières

– Les menhirs

– La lande tourbeuse des Cent vergées (Espace Sensible Naturel)

PENSEZ À L’EMPREINTE QUE VOUS LAISSEZ

– Tenez bon votre chien comme on tient bon la barre

– Rapportez vos déchets avec autant d’attention que les coquillages

– Marchez sur les sentiers balisés tout en profitant de votre liberté

CONSEILS PRATIQUES

– Rechargez votre gourde chez un de nos partenaires > gourdefriendly.green/

– Signaler un problème sur les sentiers avec SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

English : Les landes michelaises

These beautiful walks will take you through paths and woods to the mysterious peat moor (accessible on foot only), a sensitive natural area of heather and gorse which, depending on the season, takes on purple and gold hues.

NOT TO BE MISSED

– The Bougonnières cross

– The menhirs

– The Cent vergées peat moor (Sensitive Natural Area)

THINK OF THE FOOTPRINT YOU LEAVE

– Hold on to your dog as tightly as you would your helm

– Dispose of your garbage as carefully as you would your seashells

– Walk the marked trails while enjoying your freedom

PRACTICAL TIPS

– Refill your water bottle at one of our partners > gourdefriendly.green/

– Report a problem on the trails with SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Deutsch :

Diese schönen Wanderungen führen Sie über Wege und Wälder zur geheimnisvollen Torfheide (nur zu Fuß erreichbar), einem empfindlichen Naturraum aus Heidekraut und Stechginster, die je nach Jahreszeit in Purpur und Gold schimmern.

NICHT ZU VERPASSEN

– Das Kreuz von Bougonnières

– Die Menhire

– Die torfige Heide von Cent vergées (Espace Sensible Naturel)

DENKEN SIE AN DEN FUSSABDRUCK, DEN SIE HINTERLASSEN

– Halten Sie Ihren Hund fest, wie man das Ruder festhält

– Bringen Sie Ihren Müll mit der gleichen Sorgfalt zurück wie Muscheln

– Gehen Sie auf den markierten Wegen und genießen Sie Ihre Freiheit

PRAKTISCHE TIPPS

– Laden Sie Ihre Feldflasche bei einem unserer Partner auf > gourdefriendly.green/

– Melden Sie ein Problem auf den Wanderwegen mit SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Italiano :

Queste bellissime passeggiate vi condurranno attraverso sentieri e boschi fino alla misteriosa torbiera (accessibile solo a piedi), un’area naturale sensibile composta da erica e ginestre che, a seconda della stagione, si colorano di viola e oro.

DA NON PERDERE

– La croce di Bougonnières

– I menhir

– La torbiera dei Cent vergées (Area naturale sensibile)

PENSATE ALL’IMPRONTA CHE LASCIATE

– Tenete il vostro cane stretto come il vostro timone

– Smaltire i rifiuti con la stessa attenzione con cui si smaltiscono i molluschi

– Camminate sui sentieri segnalati e godetevi la vostra libertà

CONSIGLI PRATICI

– Riempite la vostra borraccia presso uno dei nostri partner > gourdefriendly.green/

– Segnalate un problema sui sentieri con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Español :

Estos hermosos paseos le llevarán por senderos y bosques hasta el misterioso páramo de turba (accesible sólo a pie), una sensible zona natural formada por brezos y tojos que, según la estación, se tiñen de púrpura y oro.

PARA NO PERDERSE

– La cruz de Bougonnières

– Los menhires

– La turbera de Cent vergées (Espacio Natural Sensible)

PIENSE EN LA HUELLA QUE DEJA

– Sujete a su perro con la misma fuerza que a su casco

– Deshágase de sus desperdicios con el mismo cuidado que lo haría con los mariscos

– Camine por los senderos señalizados disfrutando de su libertad

CONSEJOS PRÁCTICOS

– Recargue su botella de agua en uno de nuestros socios > gourdefriendly.green/

– Informe de un problema en los senderos con SURICATE > sentinelles.sportsdenature.fr/

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme