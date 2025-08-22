Les larris Anizy-le-Grand Aisne

Les larris A pieds

Les larris De l’église d’Anizy-le-Château (grand parking) 02320 Anizy-le-Grand Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

À l’orée de la forêt domaniale de Saint-Gobain, l’ancienne abbaye des Prémontrés a subi plusieurs remaniements dont la juxtaposition des styles fait la richesse. La balade permet de visiter son environnement proche depuis Anizy, entre gorges forestières et hauts plateaux cultivés offrant de beaux points de vue.

English :

On the edge of the Saint-Gobain national forest, the former Prémontrés abbey has undergone a number of alterations, the juxtaposition of styles of which is the source of its richness. The walk from Anizy allows you to visit its immediate surroundings, between forested gorges and cultivated high plateaus offering beautiful views.

Deutsch :

Die ehemalige Prämonstratenserabtei am Rande des Staatswaldes von Saint-Gobain wurde mehrfach umgebaut, wobei die verschiedenen Stile ihren Reichtum ausmachen. Die Wanderung ermöglicht es, die nähere Umgebung von Anizy aus zu besichtigen, zwischen Waldschluchten und kultivierten Hochebenen, die schöne Aussichtspunkte bieten.

Italiano :

Ai margini della foresta nazionale di Saint-Gobain, l’antica abbazia di Prémontrés ha subito numerose trasformazioni, la cui giustapposizione di stili è una ricca fonte di ispirazione. La passeggiata da Anizy si snoda nei suoi immediati dintorni, con gole della foresta e alture coltivate che offrono splendidi panorami.

Español :

Al borde del bosque nacional de Saint-Gobain, la antigua abadía de Prémontrés ha sido objeto de numerosas remodelaciones, cuya yuxtaposición de estilos es una rica fuente de inspiración. El paseo a pie desde Anizy recorre su entorno inmediato, con desfiladeros forestales y tierras altas cultivadas que ofrecen hermosas vistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-19 par Agence Aisne Tourisme