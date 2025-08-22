Les Lavieres Champlitte Haute-Saône
Les Lavieres Champlitte Haute-Saône vendredi 1 mai 2026.
Les Lavieres
Les Lavieres 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Lieu-dit d’où l’on extrayait les laves , des petites pierres plates de roches calcaires, utilisées pour la couverture des toitures.
+33 3 84 67 67 19
English : Les Lavieres
Place where the laves , small flat stones of calcareous rocks, used for the covering of the roofs, were extracted.
Deutsch : Les Lavieres
Ein Ort, an dem die Laves abgebaut wurden, kleine flache Steine aus Kalkstein, die zum Decken von Dächern verwendet wurden.
Italiano :
Un luogo dove si estraevano le lave , piccole pietre piatte di calcare, utilizzate per i tetti.
Español :
Lugar donde se extraían laves , pequeñas piedras planas de caliza, utilizadas para techar.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data