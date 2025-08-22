Les Lavieres Champlitte Haute-Saône

Les Lavieres

Les Lavieres 70600 Champlitte Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Lieu-dit d’où l’on extrayait les laves , des petites pierres plates de roches calcaires, utilisées pour la couverture des toitures.

+33 3 84 67 67 19

English : Les Lavieres

Place where the laves , small flat stones of calcareous rocks, used for the covering of the roofs, were extracted.

Deutsch : Les Lavieres

Ein Ort, an dem die Laves abgebaut wurden, kleine flache Steine aus Kalkstein, die zum Decken von Dächern verwendet wurden.

Italiano :

Un luogo dove si estraevano le lave , piccole pietre piatte di calcare, utilizzate per i tetti.

Español :

Lugar donde se extraían laves , pequeñas piedras planas de caliza, utilizadas para techar.

