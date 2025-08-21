Les Lavoirs et Fontaines Placey Doubs

Lavoirs et Fontaines A pieds Difficulté moyenne

Lavoirs et Fontaines Terrain multisports, Placey 25170 Placey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12350.0 Tarif :

Cette randonnée vous propose une ambiance fraîche et calme avec de petites haltes aux bords des fontaines-lavoirs.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/2208

English :

This hike offers a cool, calm atmosphere, with short stops along the banks of the fountain-washhouses.

Deutsch :

Diese Wanderung bietet Ihnen eine kühle und ruhige Atmosphäre mit kleinen Zwischenstopps an den Rändern der Waschbrunnen.

Italiano :

Questa passeggiata offre un’atmosfera fresca e tranquilla, con brevi soste presso le fontane-lavatoio.

Español :

Este paseo ofrece un ambiente fresco y tranquilo, con breves paradas junto a las fuentes-lavadero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data