Les Lavoirs et Fontaines Placey Doubs

Cette randonnée vous propose une ambiance fraîche et calme avec de petites haltes aux bords des fontaines-lavoirs.
This hike offers a cool, calm atmosphere, with short stops along the banks of the fountain-washhouses.
Diese Wanderung bietet Ihnen eine kühle und ruhige Atmosphäre mit kleinen Zwischenstopps an den Rändern der Waschbrunnen.
Questa passeggiata offre un’atmosfera fresca e tranquilla, con brevi soste presso le fontane-lavatoio.
Este paseo ofrece un ambiente fresco y tranquilo, con breves paradas junto a las fuentes-lavadero.
