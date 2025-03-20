Les logis du Port Montauban Tarn-et-Garonne

Les logis du Port Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Les logis du Port

Accueil Vélo Les logis du Port 325 rue des Oules 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

À la fois gîte d’étape, boutique de producteurs et d’artistes locaux, loueur de vélos, atelier d’auto-réparation et coin détente…

+33 6 09 25 65 91

English : Les logis du Port

At the same time a stopover lodge, a boutique of local producers and artists, a bicycle rental company, a self-repair workshop and a relaxation area…

Deutsch :

Gleichzeitig Etappenunterkunft, Laden mit lokalen Erzeugern und Künstlern, Fahrradverleih, Werkstatt zur Selbstreparatur und Entspannungsecke…

Italiano :

Un gîte di sosta, un negozio di produttori locali e artisti, un noleggio di biciclette, un’officina di autoriparazione e un’area relax…

Español : Les logis du Port

Al mismo tiempo, un albergue de escala, una boutique de productores y artistas locales, una empresa de alquiler de bicicletas, un taller de autorreparación y una zona de relajación…

