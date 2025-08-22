Les marais de Feigneux et Pondron Feigneux Oise

Les marais de Feigneux et Pondron A pieds Facile

Les marais de Feigneux et Pondron Place Élisabeth Huraux 60800 Feigneux Oise Hauts-de-France

La vallée de L’Automne, riche de ses trente-cinq clochers et de son patrimoine architectural, possède également une grande diversité de paysages plateau, vallée, bois et marais.

Sur le côteau du Châtel se trouve un larris, autrefois utilisé pour le pacage des moutons. Ce site naturel est protégé par le Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie.

English : Les marais de Feigneux et Pondron

The valley of L’Automne, with its thirty-five bell towers and its architectural heritage, also has a great diversity of landscapes: plateau, valley, woods and marshes.

On the hillside of the Châtel is a larris, once used for sheep grazing. This natural site is protected by the Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie.

Deutsch : Les marais de Feigneux et Pondron

Das Tal der L’Automne, das reich an fünfunddreißig Kirchtürmen und seinem architektonischen Erbe ist, verfügt auch über eine große Vielfalt an Landschaften: Hochebene, Tal, Wälder und Sümpfe.

Auf dem Hügel von Châtel befindet sich ein Larris, das früher als Schafweide genutzt wurde. Diese Naturlandschaft wird vom Conservatoire d’Espaces Naturelles de Picardie geschützt.

La valle dell’Automne, con i suoi trentacinque campanili e il suo patrimonio architettonico, presenta anche una grande diversità di paesaggi: altopiano, valle, boschi e paludi.

Sulla collina di Châtel si trova un lariceto, un tempo utilizzato per il pascolo delle pecore. Questo sito naturale è protetto dal Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie.

Español : Les marais de Feigneux et Pondron

El valle de Automne, con sus treinta y cinco campanarios y su patrimonio arquitectónico, presenta también una gran diversidad de paisajes: meseta, valle, bosques y marismas.

En la ladera de Châtel hay un larris, antiguamente utilizado para el pastoreo de ovejas. Este sitio natural está protegido por el Conservatoire d’Espaces naturels de Picardie.

