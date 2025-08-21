Les Maures sauvages Circuit 17 Collobrières Var

Les Maures sauvages Circuit 17

Les Maures sauvages Circuit 17 parking rue des jardins 83610 Collobrières Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ce magnifique circuit au cœur des Maures vous fera gravir successivement plusieurs cols et découvrir un patrimoine architectural et historique réputé (chartreuse de la Verne). Préparez-vous à ajuster vos développements !

https://sportnature.var.fr/ +33 4 83 95 00 00

English :

This magnificent circuit in the heart of the Maures mountains will take you up several passes in succession, and will introduce you to a renowned architectural and historical heritage (Chartreuse de la Verne). Get ready to adjust your development!

Deutsch :

Auf dieser herrlichen Strecke im Herzen des Maurengebirges werden Sie nacheinander mehrere Pässe erklimmen und ein bekanntes architektonisches und historisches Erbe entdecken (Chartreuse de la Verne). Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Entwicklungen anzupassen!

Italiano :

Questo magnifico circuito nel cuore delle montagne del Maures vi condurrà su diversi passi in successione e vi farà scoprire un patrimonio architettonico e storico rinomato (Chartreuse de la Verne). Siate pronti a modificare il vostro sviluppo!

Español :

Este magnífico circuito en el corazón de los montes Maures le hará subir sucesivamente varios puertos y descubrirá un patrimonio arquitectónico e histórico de renombre (Chartreuse de la Verne). Prepárese para ajustar su desarrollo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-15 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var source Apidae Tourisme