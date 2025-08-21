Les méandres de la Serre Montigny-sur-Crécy Aisne

Les méandres de la Serre A pieds

De l'église de Montigny 02270 Montigny-sur-Crécy Aisne Hauts-de-France



Cette tranquille excursion possède un éventail de points de vue qui s’étendent jusqu’à l’imposante butte de Laon.

Négligeant le modeste relief, le tracé combine agréablement la vallée du Péron et celle de la Serre en enjambant

les collines aplanies et en se laissant guider par la voie ferrée. Courtisé par Mesbrecourt, caressé par la Serre,

l’itinéraire dévie au sortir d’un bois pour regagner Montigny.

English :

This quiet excursion has a wide range of viewpoints that extend to the imposing butte de Laon

Neglecting the modest relief, the route pleasantly combines the valley of the Péron and the Serre by spanning

the flattened hills and letting itself be guided by the railroad. Courted by Mesbrecourt, caressed by the Serre,

the itinerary deviates at the exit of a wood to regain Montigny.

Deutsch :

Dieser ruhige Ausflug bietet eine Reihe von Aussichtspunkten, die sich bis zum imposanten Hügel von Laon erstrecken

Unter Vernachlässigung des bescheidenen Reliefs verbindet die Strecke auf angenehme Weise das Peron- und das Serre-Tal, indem sie über die

die abgeflachten Hügel und ließ sich von der Eisenbahnlinie leiten. Umworben von Mesbrecourt, gestreichelt von der Serre,

die Route biegt am Ausgang eines Waldes ab, um wieder nach Montigny zu gelangen.

Italiano :

Questa tranquilla escursione offre una serie di panorami che si estendono fino all’imponente collina di Laon

Il percorso unisce le valli del Péron e della Serre in modo piacevole, ignorando i modesti rilievi, attraversando le colline spianate e

le colline appiattite e lasciandosi guidare dalla ferrovia. Corteggiata da Mesbrecourt, accarezzata dalla Serre,

l’itinerario devia all’uscita di un bosco per raggiungere Montigny.

Español :

Esta tranquila excursión tiene unas vistas que se extienden hasta la imponente colina de Laon

La ruta combina los valles del Péron y del Serre de forma agradable, ignorando el modesto relieve, atravesando las colinas aplanadas y

las colinas aplanadas y dejándose guiar por el ferrocarril. Cortejada por Mesbrecourt, acariciada por la Serre,

la ruta se desvía al final de un bosque para volver a Montigny.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-07 par Agence Aisne Tourisme