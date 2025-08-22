Les Méandres de la Vrille Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Randonnée balisée N° 38. Au pays des potiers, il y a tout d’abord l’argile qui sert de matière première à ses artisans, puis l’eau, qui jaillit de ces terrains argilo-siliceux ou argilo-calcaires suivant la géologie du sous-sol sur ce secteur. Mais il y a aussi la beauté de cette nature avec ses paysages, chemins encadrés, voire balisés par ces bouchures et leurs têtards aux formes parfois mystérieuses, parfois malicieuses. Ils sont au départ de certaines de ces légendes qui habitent le pays.
English :
Marked out hike N° 38. In the country of the potters, there is first of all the clay which is used as raw material by its craftsmen, then the water, which gushes out of these clay-siliceous or clay-limestone grounds according to the geology of the subsoil in this sector. But there is also the beauty of this nature with its landscapes, paths framed, even marked out by these bouchures and their tadpoles with the sometimes mysterious, sometimes malicious forms. They are at the beginning of some of these legends that inhabit the country.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 38. Im Land der Töpfer gibt es zunächst einmal den Ton, der den Handwerkern als Rohstoff dient, und dann das Wasser, das aus den ton- und siliziumhaltigen oder ton- und kalkhaltigen Böden sprudelt, je nach der Geologie des Untergrunds in diesem Sektor. Aber da ist auch die Schönheit dieser Natur mit ihren Landschaften, den Wegen, die von diesen Schlammlöchern und ihren Kaulquappen mit ihren manchmal geheimnisvollen, manchmal schelmischen Formen eingerahmt oder sogar markiert werden. Sie sind der Ausgangspunkt für einige der Legenden, die das Land bewohnen.
Italiano :
Passeggiata segnalata N° 38. Nella terra dei vasai, c’è innanzitutto l’argilla che serve come materia prima per i suoi artigiani, poi l’acqua, che sgorga da questi terreni argillo-silicei o argillo-calcarei a seconda della geologia del sottosuolo di questo settore. Ma c’è anche la bellezza di questa natura con i suoi paesaggi, i suoi sentieri incorniciati, persino segnati da queste bouchures e dai loro girini dalle forme a volte misteriose, a volte maliziose. Sono il punto di partenza di alcune delle leggende che popolano il paese.
Español :
Paseo señalizado n° 38. En la tierra de los alfareros, está en primer lugar la arcilla que sirve de materia prima a sus artesanos, luego el agua, que brota de estos suelos arcillo-silíceos o arcillo-calcáreos según la geología del subsuelo de este sector. Pero también está la belleza de esta naturaleza con sus paisajes, caminos enmarcados, incluso jalonados por estas bouchures y sus renacuajos de formas a veces misteriosas, a veces maliciosas. Son el punto de partida de algunas de las leyendas que pueblan el país.
