Les Mérovingiens Caumont Aisne
Les Mérovingiens A pieds
Les Mérovingiens De l’église de Caumont. 02300 Caumont Aisne Hauts-de-France
Ce circuit valonné permet de découvrir en famille le village de Caumont dont la vieille église Saint-Pierre, récemment restaurée par ses habitants, est classée aux Monuments Historiques. Il offre une vue imprenable sur la vallée de l’Oise et la forêt de Saint-Gobain, situées sur le versant opposé.
English :
This hilly circuit is a family-friendly way to discover the village of Caumont, whose old Saint-Pierre church, recently restored by its inhabitants, is a listed historic monument. It offers breathtaking views of the Oise valley and Saint-Gobain forest on the opposite slope.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg können Familien das Dorf Caumont entdecken, dessen alte Kirche Saint-Pierre, die kürzlich von den Einwohnern restauriert wurde, unter Denkmalschutz steht. Er bietet einen atemberaubenden Blick auf das Oise-Tal und den Wald von Saint-Gobain, die sich auf dem gegenüberliegenden Hang befinden.
Italiano :
Questo percorso collinare conduce tutta la famiglia attraverso il villaggio di Caumont, la cui antica chiesa di Saint-Pierre, recentemente restaurata dai suoi abitanti, è classificata come monumento storico. Offre una vista mozzafiato sulla valle dell’Oise e sulla foresta di Saint-Gobain sul versante opposto.
Español :
Esta ruta de colinas lleva a toda la familia a través del pueblo de Caumont, cuya antigua iglesia de Saint-Pierre, recientemente restaurada por sus habitantes, es un monumento histórico protegido. Ofrece una vista impresionante del valle del Oise y del bosque de Saint-Gobain en la ladera opuesta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2008-02-28 par Agence Aisne Tourisme