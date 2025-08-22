Les mille hommes Bourg-le-Comte Saône-et-Loire

Les mille hommes En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Les mille hommes Sur la place 71110 Bourg-le-Comte Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Bourg-le-Comte est situé sur une colline dominant la Loire. En contrebas vous apercevrez le canal de Roanne à Digoin, avec l’écluse qui fut pendant de nombreuses années la plus profonde de France…

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Bourg-le-Comte is situated on a hill overlooking the Loire. Below you will see the canal from Roanne to Digoin, with the lock which was for many years the deepest in France?

Deutsch :

Bourg-le-Comte liegt auf einem Hügel mit Blick auf die Loire. Unterhalb der Brücke sehen Sie den Kanal von Roanne nach Digoin mit der Schleuse, die viele Jahre lang die tiefste in Frankreich war

Italiano :

Bourg-le-Comte è situata su una collina che domina la Loira. In basso si può vedere il canale da Roanne a Digoin, con la chiusa che per molti anni è stata la più profonda di Francia

Español :

Bourg-le-Comte está situado en una colina que domina el Loira. Abajo puede ver el canal de Roanne a Digoin, con la esclusa que fue durante muchos años la más profunda de Francia..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-09