Les Mines d’Argent des Seigneurs de Ribeaupierre Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Les Mines d’Argent des Seigneurs de Ribeaupierre

Les Mines d'Argent des Seigneurs de Ribeaupierre
Echery 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Haut-Rhin
Grand Est

Plongez dans l’histoire des mines avec ce sentier interactif! Financé par le Fonds européen FEADER et les collectivités locales, il propose 33 stations ludiques explorant la géologie, la faune et l’évolution des paysages du massif vosgien. Découvrez des vestiges miniers uniques et inscrits aux Monuments Historiques.

http://www.asepam.org/ +33 3 89 58 62 11

English :

Immerse yourself in the history of mining with this interactive trail! Financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (FEADER) and local authorities, it features 33 fun stations exploring the geology, fauna and landscape evolution of the Vosges massif. Discover unique mining relics listed as Historic Monuments.

Deutsch :

Tauchen Sie mit diesem interaktiven Pfad in die Geschichte des Bergbaus ein! Der Pfad wurde vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den lokalen Behörden finanziert und bietet 33 spielerische Stationen, an denen Sie die Geologie, die Fauna und die Landschaftsentwicklung der Vogesen erkunden können. Entdecken Sie die einzigartigen Überreste des Bergbaus, die unter Denkmalschutz stehen.

Italiano :

Immergetevi nella storia delle miniere con questo percorso interattivo! Finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEADER) e dalle autorità locali, il percorso presenta 33 divertenti stazioni che esplorano la geologia, la fauna e i paesaggi mutevoli delle montagne dei Vosgi. Scoprite resti minerari unici, classificati come Monumenti storici.

Español :

Sumérjase en la historia de la minería con este recorrido interactivo Financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y las autoridades locales, el sendero cuenta con 33 estaciones lúdicas que exploran la geología, la fauna y los paisajes cambiantes de las montañas de los Vosgos. Descubra vestigios mineros únicos declarados Monumentos Históricos.

