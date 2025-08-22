Les moines Vieux-Moulin Oise

Les moines A pieds Difficulté moyenne

Les moines Carrefour de la Gorge de Han 60350 Vieux-Moulin Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 6000.0 Tarif :

Au départ de ce parcours, vous pourrez admirer le Pavillon Eugénie, du nom de l’Impératrice. Il fut construit par Viollet-le-Duc en 1857 alors qu’il menait les travaux de restauration du château de Pierrefonds.

Vous découvrirez Mont de Saint Pierre-en-Chastres qui est l’un des points culminants de la forêt de Compiègne (137 m) et où fut fondé en 1308, le Prieuré des Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres. Ce monastère était important, tout enclos de murs et possédait en dehors du mont

– Les six étangs Warin, entourés du pré ; devenus les actuels étangs de Saint-Pierre.

– La chaussée et les étangs de Batigny, actuellement asséchés.

– Un vivier et un moulin au Vivier Frère Robert , cédés en 1620 par les Augustins de Royallieu.

L’hospitalité des religieux était célèbre ; le renom de l’omelette à la célestine confectionnée aux fines herbes, faisait accourir les voyageurs et les enfants du pays. L’ordre fut supprimé en 1777.

English : Les moines

At the start of this tour, you can admire the Pavillon Eugénie, named after the Empress. It was built by Viollet-le-Duc in 1857 while he was restoring the Château de Pierrefonds.

You will discover Mont de Saint Pierre-en-Chastres, one of the highest points in the Compiègne forest (137 m), where the Prieuré des Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres was founded in 1308. This important monastery was completely walled in and, outside the mountain, possessed the following:

– The six Warin ponds, surrounded by a meadow; now known as the Saint-Pierre ponds.

– The Batigny causeway and ponds, now drained.

– A fishpond and mill at Vivier Frère Robert , ceded in 1620 by the Augustinians of Royallieu.

The hospitality of the monks was famous, and the omelette à la célestine (celestine omelette), made with fine herbs, attracted travelers and local children. The order was abolished in 1777.

Deutsch : Les moines

Am Anfang dieses Rundgangs können Sie den Pavillon Eugénie bewundern, der nach der Kaiserin benannt ist. Er wurde 1857 von Viollet-le-Duc erbaut, als er die Restaurierungsarbeiten am Schloss Pierrefonds durchführte.

Sie werden den Mont de Saint Pierre-en-Chastres entdecken, der mit 137 m einer der höchsten Punkte des Waldes von Compiègne ist und wo 1308 das Priorat der Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres gegründet wurde. Dieses Kloster war bedeutend, ganz von Mauern umgeben und besaß außerhalb des Berges

– Die sechs Teiche Warin, die von der Wiese umgeben waren; sie wurden zu den heutigen Teichen von Saint-Pierre.

– Die Chaussée und die Teiche von Batigny, die derzeit ausgetrocknet sind.

– Ein Fischteich und eine Mühle im Vivier Frère Robert , die 1620 von den Augustinern von Royallieu abgetreten wurden.

Die Gastfreundschaft der Ordensleute war berühmt; der Ruf des Omelettes à la célestine , das mit feinen Kräutern zubereitet wurde, ließ Reisende und Kinder aus dem Land herbeieilen. Der Orden wurde 1777 aufgelöst.

Italiano :

All’inizio di questo percorso si può ammirare il Padiglione Eugénie, che prende il nome dall’imperatrice. Fu costruito da Viollet-le-Duc nel 1857 durante il restauro del Castello di Pierrefonds.

Scoprirete il Mont de Saint-Pierre-en-Chastres, uno dei punti più alti della foresta di Compiègne (137 m), dove nel 1308 fu fondato il Priorato dei Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres. Si trattava di un grande monastero, completamente murato, che si trovava al di fuori della montagna che possedeva:

– I sei stagni di Warin, circondati da un prato, che oggi sono gli stagni di Saint-Pierre.

– La strada rialzata e gli stagni di Batigny, ora prosciugati.

– Una peschiera e un mulino a Vivier Frère Robert , ceduti nel 1620 dagli Agostiniani di Royallieu.

L’ospitalità dei monaci era famosa; la omelette à la célestine , preparata con erbe pregiate, attirava viaggiatori e bambini del luogo. L’ordine fu abolito nel 1777.

Español : Les moines

Al comienzo de esta ruta, podrá admirar el Pabellón de Eugenia, que lleva el nombre de la emperatriz. Fue construido por Viollet-le-Duc en 1857 durante la restauración del castillo de Pierrefonds.

Descubrirá el Monte de Saint Pierre-en-Chastres, uno de los puntos más altos del bosque de Compiègne (137 m), donde se fundó en 1308 el Priorato de los Celestinos de Saint-Pierre-en-Chastres. Se trataba de un gran monasterio, completamente amurallado y fuera de la montaña que poseía

– Los seis estanques de Warin, rodeados de un prado, que hoy son los estanques de Saint-Pierre.

– La calzada y los estanques de Batigny, hoy desecados.

– Un estanque y un molino en Vivier Frère Robert , cedidos en 1620 por los Agustinos de Royallieu.

La hospitalidad de los monjes era famosa; la omelette à la célestine , elaborada con finas hierbas, atraía a los viajeros y a los niños del lugar. La orden fue abolida en 1777.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France