Les Montilles Cinqueux Oise

Les Montilles Cinqueux Oise vendredi 1 août 2025.

Les Montilles A pieds Difficulté moyenne

Les Montilles Place Georges Tainturier 60940 Cinqueux Oise Hauts-de-France

Durée : 195 Distance : 12600.0 Tarif :

Non loin des marais de Sacy et de la forêt d’Halatte, partez à la découverte d’un paysage de bois et sous-bois, tout en douceur. Depuis la place de Cinqueux, les routes et sentiers vous conduisent dans le bois des Montilles et révèlent ici une chapelle, là une église à la nef romane du XIe siècle.

Difficulté moyenne

English : Les Montilles

Not far from the marshes of Sacy and the forest of Halatte, discover a landscape of woods and undergrowth. From the Place de Cinqueux, roads and paths lead you into the Bois des Montilles and reveal here a chapel, there a church with a Romanesque nave from the 11th century.

Deutsch : Les Montilles

Unweit der Sümpfe von Sacy und des Waldes von Halatte gehen Sie auf Entdeckungsreise durch eine sanfte Landschaft aus Wäldern und Unterholz. Vom Platz in Cinqueux aus führen Sie die Straßen und Wege in den Wald von Montilles und offenbaren hier eine Kapelle, dort eine Kirche mit einem romanischen Kirchenschiff aus dem 11.

Italiano :

Non lontano dalle paludi di Sacy e dalla foresta di Halatte, scoprite un paesaggio di boschi e sottoboschi, tutto in modo dolce. Dalla piazza dei Cinqueux, le strade e i sentieri si addentrano nel bosco di Montilles e rivelano una cappella qui e una chiesa con navata romanica dell’XI secolo là.

Español : Les Montilles

A poca distancia de las marismas de Sacy y del bosque de Halatte, descubra un paisaje de bosques y sotobosque, todo ello de forma suave. Desde la plaza de los Cinqueux, los caminos y senderos se adentran en el bosque de las Montilles y revelan una capilla aquí y una iglesia con una nave románica del siglo XI allí.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France