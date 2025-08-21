Les Monts d’Aubrac VTT n°10 Bourgs sur Colagne Lozère

Les Monts d’Aubrac VTT n°10 VTT de descente Très difficile

Les Monts d’Aubrac VTT n°10 48100 Bourgs sur Colagne Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 50569.0 Tarif :

Une longue virée sur les contreforts de l’Aubrac au relief escarpé en empruntant sur quelques kilomètres le GR® de Pays du Tour des Monts d’AubracSite VTT FFC Gévaudan Destination parcours n°10 noir niveau très difficile

Très difficile

https://www.gevaudan-authentique.com/ +33 4 66 32 02 14

English :

A long ride through the steep Aubrac foothills, following the GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac for a few kilometersSite VTT FFC Gévaudan Destination route n°10 black very difficult level

Deutsch :

Eine lange Fahrt durch die Ausläufer des Aubrac mit seinem steilen Relief, wobei Sie auf einigen Kilometern dem GR® de Pays du Tour des Monts d’Aubrac folgenMTB-Website FFC Gévaudan Destination Strecke Nr. 10 schwarz sehr schwieriger Schwierigkeitsgrad

Italiano :

Una lunga e ripida pedalata attraverso i contrafforti dell’Aubrac, seguendo per alcuni chilometri il GR® de Pays du Tour des Monts d’AubracSito VTT FFC Gévaudan Destinazione percorso n. 10 nero livello molto difficile

Español :

Recorrido largo y empinado por las estribaciones del Aubrac, siguiendo durante algunos kilómetros el GR® de Pays du Tour des Monts d’AubracSitio VTT FFC Gévaudan Destino itinerario n° 10 negro nivel muy difícil

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère