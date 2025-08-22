Les monts fendus Aulnois-sous-Laon Aisne

Les monts fendus A pieds

Les monts fendus Place du Général-de-Gaulle à Aulnois-sous-Laon 02000 Aulnois-sous-Laon Aisne Hauts-de-France

Au royaume de la betterave à sucre, ce circuit contourne les buttes-témoins qui se dressent en avant-garde du plateau d’Ile-de-France.

English :

In the kingdom of sugar beet, this circuit goes around the witness mounds that stand at the forefront of the Ile-de-France plateau.

Deutsch :

Im Königreich der Zuckerrüben umrundet dieser Rundgang die Zeugenhügel, die sich als Vorhut des Plateaus der Ile-de-France erheben.

Italiano :

Nel regno della barbabietola da zucchero, questo tour fa il giro dei tumuli che si trovano in prima linea sull’altopiano dell’Ile-de-France.

Español :

En el reino de la remolacha, esta excursión recorre los montículos que se erigen en la vanguardia de la meseta de Île-de-France.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-13 par Agence Aisne Tourisme