Les moulins de Beauregard Peyre en Aubrac Lozère

Les moulins de Beauregard FAU-DE-PEYRE 48130 Peyre en Aubrac Lozère Occitanie
Durée : 210 Distance : 11923.0 Tarif :
En passant par la Rimeize, partez à la découverte des moulins et de quelques beaux murets de pierres qui façonnent le paysage. Découvrez un site sauvage des contreforts de l’Aubrac.
https://aubrac-lozere.com/ +33 4 66 42 88 70
English :
Passing through the Rimeize, discover the mills and some of the beautiful low stone walls that shape the landscape. Discover a wild site in the foothills of the Aubrac.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dem Weg über den Fluss Rimeize die Mühlen und einige schöne Steinmauern, die die Landschaft prägen. Entdecken Sie einen wilden Ort an den Ausläufern des Aubrac.
Italiano :
Passando per la Rimeize, scoprite i mulini e alcuni dei bellissimi muretti in pietra che modellano il paesaggio. Scoprite un sito selvaggio ai piedi dell’Aubrac.
Español :
Pasando por el Rimeize, descubra los molinos y algunos de los hermosos muros bajos de piedra que dan forma al paisaje. Descubra un paraje salvaje en las estribaciones del Aubrac.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère