Les moulins de Champvoux Champvoux Nièvre

Les moulins de Champvoux A pieds

Les moulins de Champvoux Eglise romane Saint-Pierre 58400 Champvoux Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13000.0

Cette promenade permet la découverte de la commune en passant par le hameau du Grand-Soury, la forêt des Bertranges et au-dessus de différents cours d’eau.

English :

This walk allows the discovery of the commune while passing by the hamlet of Grand-Soury, the forest of Bertranges and above various water courses.

Deutsch :

Dieser Spaziergang ermöglicht die Entdeckung der Gemeinde durch den Weiler Grand-Soury, den Wald von Bertranges und über verschiedene Wasserläufe.

Italiano :

Questa passeggiata permette di scoprire il comune attraversando la frazione di Grand-Soury, la foresta di Bertranges e vari corsi d’acqua.

Español :

Este paseo permite descubrir el municipio atravesando la aldea de Grand-Soury, el bosque de Bertranges y varios cursos de agua.

