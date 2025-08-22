Les moulins de la Cléry Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret

Les moulins de la Cléry A pieds

Les moulins de la Cléry Près de l’église 45320 Saint-Hilaire-les-Andrésis Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 7100.0 Tarif :

Saint-Hilaire-les-Andrésis présente la particularité d’avoir cinq moulins à eau sur son territoire. Nichés dans les méandres de la Cléry, ces moulins au charme délicat rendent compte du passé industrieux de la commune.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Cléry watermills

Saint-Hilaire-les-Andrésis’ great particularity is that it boasts five watermills within its perimeter. Nestling in the meanders of the Cléry, these delicately charming mills bear fine witness to the town’s industrial past.

Deutsch :

Saint-Hilaire-les-Andrésis hat die Besonderheit, dass sich auf seinem Gebiet fünf Wassermühlen befinden. Eingebettet in die Windungen des Flusses Cléry berichten diese Mühlen mit ihrem feinen Charme von der industriellen Vergangenheit der Gemeinde.

Italiano :

Saint-Hilaire-les-Andrésis ha la particolarità di avere cinque mulini ad acqua sul suo territorio. Immersi nei meandri del Cléry, questi mulini dal fascino delicato riflettono il passato industriale del comune.

Español :

Saint-Hilaire-les-Andrésis tiene la particularidad de contar con cinco molinos de agua en su territorio. Enclavados en los meandros del Cléry, estos molinos de delicado encanto reflejan el pasado industrial del municipio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par SIT Centre-Val de Loire