Les Myrtilles Hauts de Bienne Jura
Les Myrtilles Hauts de Bienne Jura vendredi 1 mai 2026.
Les Myrtilles A pieds Facile
Les Myrtilles 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 3400.0 Tarif :
Petite randonnée facile au coeur de la vallée de la Bienne.
Facile
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/329592-les-myrtilles +33 3 84 33 08 73
English :
Short easy hike in the heart of the Bienne valley.
Deutsch :
Kleine, leichte Wanderung im Herzen des Bielatals.
Italiano :
Un’escursione breve e facile nel cuore della valle di Bienne.
Español :
Una excursión corta y fácil en el corazón del valle de Bienne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data