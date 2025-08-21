Les Narines du Diable Pont-les-Moulins Doubs

Les Narines du Diable A pieds Facile

Les Narines du Diable Rue des Champs 25110 Pont-les-Moulins Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8100.0005 Tarif :

Boucle facile dans la vallée du Cusancin, entre sentiers au bord de l’eau et sentiers en forêt. En chemin vous découvrirez les Narines du Diable (formation rocheuse) et les anciens thermes de Guillon.

Facile

https://www.ot-doubsbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

An easy loop in the Cusancin valley, between waterside paths and forest trails. Along the way you’ll discover the Narines du Diable (a rock formation) and the ancient thermal baths of Guillon.

Deutsch :

Leichter Rundweg im Tal des Cusancin, zwischen Wegen am Wasser und Waldwegen. Unterwegs entdecken Sie die Narines du Diable (Felsformation) und die alten Thermalbäder von Guillon.

Italiano :

Un anello facile nella valle del Cusancin, tra sentieri fluviali e forestali. Lungo il percorso scoprirete le Narines du Diable (una formazione rocciosa) e le antiche terme di Guillon.

Español :

Un bucle fácil en el valle de Cusancin, entre senderos ribereños y pistas forestales. Por el camino descubrirá las Narines du Diable (una formación rocosa) y los antiguos baños termales de Guillon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data