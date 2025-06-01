Les Orchidées Versainville Calvados

vendredi 1 août 2025.

Les Orchidées

Les Orchidées 14700 Versainville Calvados Normandie

Durée : 210 Distance : 11500.0 Tarif :

Le circuit des Orchidées offre la possibilité de découvrir les belles maisons et fermes de Versainville, son château du XVIIIème siècle, mais aussi d’aborder la réserve naturelle du Coteau du Mesnil-Soleil.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Les Orchidées

The orchid walk gives you the chance to find beautiful houses and farms of Versainville, it’s 18th century Chateau and to walk the nature reserve of Coteau de Mesnil- Soleil

Deutsch :

Die Orchideenroute bietet die Möglichkeit, die schönen Häuser und Bauernhöfe von Versainville und sein Schloss aus dem 18. Jahrhundert zu entdecken, aber auch das Naturschutzgebiet Coteau du Mesnil-Soleil anzusteuern.

Italiano :

Il Sentiero delle orchidee offre l’opportunità di scoprire le belle case e fattorie di Versainville, il suo castello del XVIII secolo, ma anche di avvicinarsi alla riserva naturale del Coteau du Mesnil-Soleil.

Español :

La Ruta de las Orquídeas ofrece la oportunidad de descubrir las hermosas casas y granjas de Versainville, su castillo del siglo XVIII, pero también de acercarse a la reserva natural del Coteau du Mesnil-Soleil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme