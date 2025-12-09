Les Parcours d’Obstacles de la Crau (Le POC) Istres Bouches-du-Rhône
Les Parcours d’Obstacles de la Crau (Le POC) Istres Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Les Parcours d’Obstacles de la Crau (Le POC)
Les Parcours d’Obstacles de la Crau (Le POC) Route de Farigoule 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : Distance : Tarif :
Plus de 134 obstacles répartis sur nos 7 parcours aux normes militaires. Venez repousser vos limites dans un cadre naturel.
https://www.lepocistres.fr/ +33 6 17 46 24 19
English :
Over 134 obstacles on our 7 military-standard courses. Come and push back your limits in a natural setting.
Deutsch :
Mehr als 134 Hindernisse, die auf unseren 7 Parcours nach Militärstandard verteilt sind. Erweitern Sie Ihre Grenzen in einer natürlichen Umgebung.
Italiano :
Più di 134 ostacoli distribuiti sui nostri 7 percorsi a norma militare. Venite a superare i vostri limiti in un ambiente naturale.
Español :
Más de 134 obstáculos repartidos en nuestros 7 recorridos de nivel militar. Ven a superar tus límites en un entorno natural.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-07 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres