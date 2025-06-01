Les pelouses calcaires Liocourt Moselle

Les pelouses calcaires Liocourt Moselle vendredi 1 août 2025.

Les pelouses calcaires Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Les pelouses calcaires 57590 Liocourt Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :

La Réserve Naturelle Régionale de la Côte de Delme s’étend sur près de 100 hectares. Du haut de ses 403 mètres, elle offre un superbe panorama sur le Saulnois et la Nied. Cette butte témoin très exposée au soleil, possède un sol sec et pauvre plutôt typique du bassin méditerranéen, avec une faune et une flore spécifiques. Le circuit de découverte sur le sommet vous donnera toutes les explications nécessaires pour bien comprendre ces milieux exceptionnels.

Difficulté moyenne

+33 3 87 01 16 26

English :

The Regional Nature Reserve of the Côte de Delme extends over almost 100 hectares. From the top of its 403 meters, it offers a superb panorama on the Saulnois and the Nied. This hilltop, very exposed to the sun, has a dry and poor soil rather typical of the Mediterranean basin, with a specific fauna and flora. The discovery circuit on the summit will give you all the explanations you need to fully understand these exceptional environments.

Deutsch :

Das regionale Naturschutzgebiet Côte de Delme erstreckt sich über eine Fläche von fast 100 Hektar. Von seinen 403 Metern Höhe aus bietet er ein herrliches Panorama über das Saulnois und die Nied. Dieser stark der Sonne ausgesetzte Zeugenhügel besitzt einen trockenen und kargen Boden, der eher für das Mittelmeerbecken typisch ist, mit einer spezifischen Fauna und Flora. Der Entdeckungsrundgang auf dem Gipfel gibt Ihnen alle notwendigen Erklärungen, um diese außergewöhnlichen Lebensräume richtig zu verstehen.

Italiano :

La Riserva Naturale Regionale Côte de Delme si estende per quasi 100 ettari. Dall’alto dei suoi 403 metri, offre un superbo panorama sul Saulnois e sul Nied. Questo poggio soleggiato ha un terreno secco e povero, piuttosto tipico del bacino mediterraneo, con una fauna e una flora specifiche. Il tour di scoperta della vetta vi fornirà tutte le spiegazioni necessarie per comprendere questi ambienti eccezionali.

Español :

La Reserva Natural Regional de la Côte de Delme abarca casi 100 hectáreas. Desde la cima de sus 403 metros, ofrece una magnífica panorámica del Saulnois y del Nied. Esta soleada loma tiene un suelo seco y pobre, bastante típico de la cuenca mediterránea, con una fauna y flora específicas. La visita de descubrimiento en la cumbre le dará todas las explicaciones necesarias para comprender estos entornos excepcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Système d’information touristique Lorrain