Les petits bois à VTT Neuf-Marché Seine-Maritime

Les petits bois à VTT Neuf-Marché Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Les petits bois à VTT

Les petits bois à VTT 76220 Neuf-Marché Seine-Maritime Normandie

Durée : 60 Distance : 3400.0 Tarif :

Au départ de l’église de Bouchevilliers, cette petite boucle familiale passe par les bois et la cuesta. Eglise, manoirs… Vous découvrirez au fil de votre balade le patrimoine bâti du village.

English : Les petits bois à VTT

Starting from the church of Bouchevilliers, this small family loop passes through the woods and the cuesta. Church, manor houses… You will discover during your walk the built heritage of the village.

Deutsch :

Von der Kirche in Bouchevilliers aus führt dieser kleine Familienrundweg durch die Wälder und über die Cuesta. Kirche, Herrenhäuser … Auf Ihrem Spaziergang werden Sie das bauliche Erbe des Dorfes entdecken.

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Bouchevilliers, questo piccolo anello per famiglie attraversa i boschi e la cuesta. Chiesa, manieri… Durante la passeggiata scoprirete il patrimonio edilizio del villaggio.

Español :

Partiendo de la iglesia de Bouchevilliers, este pequeño bucle familiar pasa por el bosque y la cuesta. Iglesia, casas solariegas… A lo largo de su paseo descubrirá el patrimonio construido del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme