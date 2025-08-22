Les petits bois de Saint-Loup Saint-Loup-des-Vignes Loiret

Les petits bois de Saint-Loup A pieds

Les petits bois de Saint-Loup Place de l’église 45340 Saint-Loup-des-Vignes Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 105 Distance : 6900.0 Tarif :

Vallons, bosquets, étangs, oiseaux… Saint-Loup et sa colline jadis couverte de vignes offre un aspect typique du Gâtinais de l’ouest qui le différencie des plaines de grandes cultures des environs.

English : The little woods of Saint-Loup

Dells, copses, ponds, birds… Saint-Loup and its hilltop, once covered with vines, offer you a typical west Gâtinais landscape that strikes a contrast with the vast field crops all around.

Deutsch :

Täler, Haine, Teiche, Vögel… Saint-Loup und sein einst mit Weinreben bedeckter Hügel bietet einen für das westliche Gâtinais typischen Anblick, der ihn von den Ackerbauebenen der Umgebung unterscheidet.

Italiano :

Valli, boschetti, stagni, uccelli… Saint-Loup e la sua collina anticamente ricoperta di vigneti offrono un aspetto tipico del Gâtinais occidentale che lo differenzia dalle pianure circostanti coltivate su larga scala.

Español :

Valles, arboledas, estanques, aves… Saint-Loup y su colina antiguamente cubierta de viñas ofrece un aspecto típico del Gâtinais occidental que lo diferencia de las llanuras circundantes de cultivo a gran escala.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-04 par SIT Centre-Val de Loire