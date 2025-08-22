Les peupleraies du Val de Somme Annois Aisne

Les peupleraies du Val de Somme A pieds

Les peupleraies du Val de Somme Place de la Mairie à Annois 02480 Annois Aisne Hauts-de-France

Au départ d’Annois, cette longue balade champêtre évolue en plaine, aux abords des marais et des tourbières… Hors circuit, les étangs de Saint-Simon prennent des reflets argentés sous les grands peupliers.

English :

Starting from Annois, this long country walk evolves on the plain, near marshes and peat bogs… Off the circuit, the ponds of Saint-Simon take on silvery reflections under the tall poplars.

Deutsch :

Von Annois aus führt diese lange, ländliche Wanderung durch die Ebene, vorbei an Sümpfen und Torfmooren… Abseits der Strecke schimmern die Teiche von Saint-Simon unter den großen Pappeln silbern.

Italiano :

Partendo da Annois, questa lunga passeggiata in campagna si snoda tra pianure, paludi e torbiere? Al di fuori del percorso, gli stagni di Saint-Simon assumono una lucentezza argentea sotto gli alti pioppi.

Español :

Partiendo de Annois, este largo paseo por el campo recorre las llanuras, las marismas y las turberas.. Fuera de la ruta, los estanques de Saint-Simon adquieren un brillo plateado bajo los altos álamos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-30 par Agence Aisne Tourisme