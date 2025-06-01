Les pierres sacrées Larbroye Oise

Les pierres sacrées Eglise de Larbroye 60400 Larbroye Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Entre bocage et secteurs boisés, le circuit des Pierres Sacrées vous transporte dans un monde légendaire et imaginaire. Chaque pierre qui jalonne le parcours a son histoire et son rituel (la pierre Talonne, la pierre Linotte…).

English : Les pierres sacrées

Between bocage and wooded areas, the circuit of the Sacred Stones transports you to a legendary and imaginary world. Each stone along the route has its own history and ritual (the Talonne stone, the Linotte stone…).

Deutsch : Les pierres sacrées

Zwischen Bocage und bewaldeten Abschnitten entführt Sie der Rundweg der Heiligen Steine in eine legendäre und imaginäre Welt. Jeder Stein entlang des Weges hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Ritual (der Stein Talonne, der Stein Linotte…).

Italiano :

Tra il bocage e le aree boschive, il circuito delle Pietre Sacre vi porta in un mondo leggendario e immaginario. Ogni pietra lungo il percorso ha la sua storia e il suo rituale (la pietra Talonne, la pietra Linotte?).

Español : Les pierres sacrées

Entre el bocage y las zonas boscosas, el circuito de las Piedras Sagradas le lleva a un mundo legendario e imaginario. Cada piedra del camino tiene su propia historia y ritual (la piedra de Talonne, la piedra de Linotte…).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France