Les portes du paradis Monthurel Aisne

Les portes du paradis Monthurel Aisne vendredi 1 août 2025.

Les portes du paradis A pieds

Les portes du paradis Du parking de l’école rue du Moutier à Monthurel 02330 Monthurel Aisne Hauts-de-France

Durée : 255 Distance : 14400.0 Tarif :

Accroché aux flancs de la vallée du Surmelin, le beau village de Connigis veille sur ses vignobles. D’un versant à l’autre, la vallée du Surmelin est changeante et se couvre de vignes ou de forêts. À Saint-Eugène, le superbe tympan sculpté de l’église représente le Jugement dernier… On vous le dit, vous êtes aux portes du paradis !

English : Les portes du paradis

Clinging to the slopes of the Surmelin valley, the beautiful village of Connigis watches over its vineyards. From one slope to the other, the Surmelin valley is changing and is covered with vineyards or forests. In Saint-Eugène, the superb sculpted tympanum of the church represents the Last Judgement… We tell you, you are at the gates of paradise!

Deutsch : Les portes du paradis

An die Hänge des Surmelin-Tals geklammert, wacht das schöne Dorf Connigis über seine Weinberge. Das Surmelin-Tal ist von Hang zu Hang unterschiedlich und von Weinbergen oder Wäldern bedeckt. In Saint-Eugène stellt das wunderschöne geschnitzte Tympanon der Kirche das Jüngste Gericht dar… Wir sagen es Ihnen: Sie stehen an der Pforte zum Paradies!

Italiano :

Aggrappato alle pendici della valle del Surmelin, il bellissimo villaggio di Connigis veglia sui suoi vigneti. Da un lato all’altro, la valle del Surmelin cambia e si ricopre di vigneti o di boschi. A Saint-Eugène, il superbo timpano scolpito della chiesa rappresenta il Giudizio Universale… Vi diciamo che siete alle porte del paradiso!

Español : Les portes du paradis

Aferrado a las laderas del valle de Surmelin, el hermoso pueblo de Connigis vigila sus viñedos. De un lado a otro, el valle de Surmelin cambia y se cubre de viñedos o bosques. En Saint-Eugène, el magnífico tímpano esculpido de la iglesia representa el Juicio Final… Te decimos que estás a las puertas del cielo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France