Les potagers de Jehan n°21 Châteaudun Eure-et-Loir

En contrebas du centre historique, vous aurez l’occasion de découvrir des paysages verdoyants typiques de la vallée du Loir avec une vue sur le château et le donjon médiéval.
English : Les potagers de Jehan n°21
Just below the historic centre you will discover typical verdant Loir valley scenery with views of the château and medieval keep.
Deutsch : Die Nutzgärten von Jehan
Unterhalb des historischen Zentrums haben Sie Gelegenheit, die typisch saftig grünen Landschaften des Flusstals des Loir sowie den Ausblick auf das Schloss und den mittelalterlichen Donjon zu bewundern.
Italiano :
Al di sotto del centro storico, avrete la possibilità di scoprire i paesaggi verdi tipici della valle del Loir con vista sul castello e sul torrione medievale.
Español :
Por debajo del centro histórico, tendrá la oportunidad de descubrir los verdes paisajes típicos del valle del Loir con vistas al castillo y al torreón medieval.
