Les P’tits Sentiers Ân’imés Saint-Bresson Haute-Saône

Les P’tits Sentiers Ân’imés

Les P’tits Sentiers Ân’imés 620 Muse 70280 Saint-Bresson Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Une ferme éducative et itinérante, des animations adaptées, de la pédagogie, du jeu, des spectacles de marionnettes, des balades et des découvertes!

https://www.facebook.com/people/Les-Petits-Sentiers-%C3%82nim%C3%A9s/100064626949385/   +33 6 23 15 60 67

English : Les P’tits Sentiers Ân’imés

An educational and travelling farm, adapted animations, pedagogy, games, puppet shows, walks and discoveries!

Deutsch : Les P’tits Sentiers Ân’imés

Ein Lern- und Wanderbauernhof, angepasste Animationen, Pädagogik, Spiele, Puppenspiele, Spaziergänge und Entdeckungen!

Italiano :

Una fattoria didattica e itinerante, attività adattate, educazione, giochi, spettacoli di burattini, passeggiate e scoperte!

Español :

¡Una granja pedagógica e itinerante, actividades adaptadas, educación, juegos, espectáculos de marionetas, paseos y descubrimientos!

