Les P’tits Sentiers Ân’imés Saint-Bresson Haute-Saône

Les P’tits Sentiers Ân’imés 620 Muse 70280 Saint-Bresson Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Une ferme éducative et itinérante, des animations adaptées, de la pédagogie, du jeu, des spectacles de marionnettes, des balades et des découvertes!
https://www.facebook.com/people/Les-Petits-Sentiers-%C3%82nim%C3%A9s/100064626949385/ +33 6 23 15 60 67
English : Les P’tits Sentiers Ân’imés
An educational and travelling farm, adapted animations, pedagogy, games, puppet shows, walks and discoveries!
Deutsch : Les P’tits Sentiers Ân’imés
Ein Lern- und Wanderbauernhof, angepasste Animationen, Pädagogik, Spiele, Puppenspiele, Spaziergänge und Entdeckungen!
Italiano :
Una fattoria didattica e itinerante, attività adattate, educazione, giochi, spettacoli di burattini, passeggiate e scoperte!
Español :
¡Una granja pedagógica e itinerante, actividades adaptadas, educación, juegos, espectáculos de marionetas, paseos y descubrimientos!
