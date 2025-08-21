Les quatre vents Montcornet Aisne

Les quatre vents A pieds

Les quatre vents De la mairie de Montcornet 02340 Montcornet Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit, situé dans une vaste pleine agricole ponctuée de vallons verdoyants, est connu comme l’un des plus venteux du département. Pas étonnant que ce soient implantées ici une quinzaine d’éoliennes ! Hautes de 125 m, et visibles à plus 40 km à la ronde, ces belles géantes passionneront petits et grands par leur technique ou simplement leur esthétique. La suite de la balade vous conduira vers de beaux exemples d’églises fortifiées, qui marquent l’entrée de la Thiérache telles des gardiennes endormies.

English :

This circuit, located in a vast agricultural area punctuated by green valleys, is known as one of the windiest in the department. No wonder there are about fifteen wind turbines here! 125 m high, and visible for more than 40 km around, these beautiful giants will fascinate young and old by their technique or simply their aesthetics. The rest of the walk will lead you to beautiful examples of fortified churches, which mark the entrance to the Thiérache like sleeping guardians.

Deutsch :

Diese Strecke, die sich in einem großen landwirtschaftlichen Gebiet mit grünen Tälern befindet, ist als eine der windigsten des Departements bekannt. Kein Wunder, dass hier rund 15 Windräder stehen! Diese 125 m hohen und in einem Umkreis von 40 km sichtbaren Riesen begeistern Jung und Alt durch ihre Technik oder einfach nur durch ihre Ästhetik. Der weitere Verlauf der Wanderung führt Sie zu schönen Beispielen von Wehrkirchen, die wie schlafende Wächter den Eingang zur Thiérache markieren.

Italiano :

Questo circuito, situato in una vasta area agricola punteggiata da verdi vallate, è noto come uno dei più ventosi del dipartimento. Non sorprende che qui siano state erette quindici turbine eoliche! Questi splendidi giganti, alti 125 metri e visibili da una distanza di oltre 40 km, affascinano grandi e piccini per la loro tecnologia ed estetica. Il resto della passeggiata vi condurrà a splendidi esempi di chiese fortificate, che segnano l’ingresso della Thiérache come guardiani addormentati.

Español :

Este circuito, situado en una amplia zona agrícola salpicada de verdes valles, es conocido como uno de los más ventosos del departamento. No es de extrañar que aquí se hayan levantado quince aerogeneradores Estos hermosos gigantes de 125 m de altura, que pueden verse a más de 40 km de distancia, fascinarán a grandes y pequeños por su tecnología y estética. El resto del paseo le llevará a conocer bellos ejemplos de iglesias fortificadas, que marcan la entrada al Thiérache como guardianes dormidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-01 par Agence Aisne Tourisme