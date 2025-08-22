Les Quatre Vents PR n°31 Molles Allier
Les Quatre Vents PR n°31 Molles Allier vendredi 1 mai 2026.
Les Quatre Vents PR n°31
Les Quatre Vents PR n°31 Place de l’Église 03300 Molles Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Ce circuit offre un panorama formidable sur les Monts de la Madeleine et les sapinières du massif des Bois Noirs.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Les Quatre Vents PR n°31
This circuit offers stunning panoramic views of the Monts de la Madeleine and the fir forests of the Bois Noirs massif.
Deutsch : Les Quatre Vents PR n°31
Dieser Rundweg bietet ein großartiges Panorama auf die Monts de la Madeleine und die Tannenwälder des Massivs der Bois Noirs.
Italiano :
Questo percorso offre fantastiche viste sui Monts de la Madeleine e sulle foreste di abeti del massiccio del Bois Noirs.
Español : Les Quatre Vents PR n°31
Esta ruta ofrece fantásticas vistas de los Montes de la Madeleine y de los bosques de abetos del macizo de Bois Noirs.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme