Les rayères de l’Oise Origny-Sainte-Benoite Aisne

Durée : 240 Distance : 16200.001 Tarif :

L’Oise déroule ses boucles sauvages rendues célèbres par Stevenson entre les coteaux crayeux propices aux orchidées. Le circuit permet d’apercevoir des rayères, ces anciens barrages destinés a alimenter les moulins, encore régulés par des pierres déplacées à la main, ainsi qu’un pont-canal et un pont tournant.

English : Les rayères de l’Oise

The Oise winds its wild loops, made famous by Stevenson, between chalky hillsides that are ideal for orchids. Along the way, you can see the rayères, the old dams used to power mills, still regulated by hand-moved stones, as well as a canal bridge and a swing bridge.

Deutsch : Les rayères de l’Oise

Die Oise verläuft in ihren wilden Schleifen, die von Stevenson berühmt gemacht wurden, zwischen Kreidefelsen, auf denen Orchideen gedeihen. Die Strecke führt an den Rayères vorbei, den alten Dämmen für die Mühlen, die noch immer durch von Hand bewegte Steine reguliert werden, sowie an einer Kanalbrücke und einer Drehbrücke.

Italiano :

L’Oise si snoda nelle sue anse selvagge, rese famose da Stevenson, tra colline gessose che ospitano orchidee. Il percorso comprende le rayères, le antiche dighe utilizzate per alimentare i mulini, ancora regolate da pietre mosse a mano, nonché un ponte canale e un ponte girevole.

Español : Les rayères de l’Oise

El Oise serpentea sus bucles salvajes, hechos famosos por Stevenson, entre laderas calcáreas que albergan orquídeas. El recorrido pasa por las rayères, antiguas presas utilizadas para alimentar molinos, que aún se regulan con piedras movidas a mano, así como por un puente del canal y un puente giratorio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France