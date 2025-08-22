Les richesses de Merlieux Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

Les richesses de Merlieux A pieds

Les richesses de Merlieux Du centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Hauts-de-France

Cette courte balade fera la joie des plus jeunes avec la ferme pédagogique et les aquariums de Merlieux. Elle séduira aussi les plus grands avec le petit patrimoine de ce village préservé.

English :

This short walk will delight the youngest with the educational farm and the aquariums of Merlieux. It will also seduce the older ones with the small heritage of this preserved village.

Deutsch :

Diese kurze Wanderung wird die Kleinsten mit dem pädagogischen Bauernhof und den Aquarien von Merlieux begeistern. Sie wird auch die Größeren mit dem kleinen Kulturerbe dieses geschützten Dorfes begeistern.

Italiano :

Questa breve passeggiata incanterà i più piccoli con la fattoria didattica e gli acquari di Merlieux. Piacerà anche ai più anziani con il piccolo patrimonio di questo villaggio preservato.

Español :

Este corto paseo hará las delicias de los más pequeños con la granja educativa y los acuarios de Merlieux. También atraerá a los más mayores con el pequeño patrimonio de este pueblo conservado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-08-12 par Agence Aisne Tourisme