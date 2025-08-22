Les rives de la vallée Venizel Aisne

Les rives de la vallée A pieds

Les rives de la vallée De la place de la mairie à Venizel 02200 Venizel Aisne Hauts-de-France

Entre Venizel et Villeneuve, l’Aisne a été canalisée. Cette promenade sans souci en longe les bords, permettant de rêver devant le spectacle des péniches à la grande écluse de Villeneuve, avant de revenir par la butte boisée du Moulin.

Between Venizel and Villeneuve, the Aisne has been channelled. This carefree walk along the banks allows you to dream in front of the spectacle of the barges at the large lock of Villeneuve, before returning by the wooded hill of the Mill.

Zwischen Venizel und Villeneuve wurde die Aisne kanalisiert. Dieser unbeschwerte Spaziergang führt an seinen Ufern entlang und lässt Sie beim Anblick der Lastkähne an der großen Schleuse von Villeneuve ins Träumen geraten, bevor Sie über den bewaldeten Hügel der Mühle zurückkehren.

Tra Venizel e Villeneuve, l’Aisne è stato canalizzato. Questa passeggiata spensierata segue le rive del fiume, permettendovi di sognare lo spettacolo delle chiatte alla grande chiusa di Villeneuve, prima di tornare attraverso la collinetta boscosa del Moulin.

Entre Venizel y Villeneuve, el Aisne ha sido canalizado. Este paseo despreocupado sigue las orillas del río, permitiéndole soñar frente al espectáculo de las barcazas en la gran esclusa de Villeneuve, antes de regresar por la loma arbolada del Moulin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme