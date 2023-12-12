Les rives de l’Ozon Arras-sur-Rhône Ardèche

Les rives de l’Ozon

Parking devant la mairie 07370 Arras-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Une boucle entre la vallée de l’Ozon, sauvage et encaissée, le plateau et les coteaux de saint joseph avec en toile de fond la vallée du Rhône et les Alpes.

A découvrir l’application les « échappées inspirées ».

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

A walk between the Ozon valley, wild and steep, the plateau and the hillsides of Saint-Joseph with views of the Rhône valley and the Alps.

To be discovered in the « échappées inspirées » application.

Deutsch :

Eine Schleife zwischen dem wilden und tief eingeschnittenen Ozon-Tal, dem Plateau und den Hängen von Saint-Joseph mit dem Rhône-Tal und den Alpen im Hintergrund.

Entdecken Sie die App « Inspirierte Fluchten ».

Italiano :

Un anello tra l’aspra valle di Ozon e l’altopiano e le colline di Saint Joseph, con la valle del Rodano e le Alpi sullo sfondo.

Scoprite l’applicazione « échappées inspirées ».

Español :

Un bucle entre el escarpado valle del Ozon y la meseta y laderas de Saint Joseph, con el valle del Ródano y los Alpes al fondo.

Descubre la aplicación « échappées inspirées ».

