Les rochers du Carnaval Uchon Saône-et-Loire

Les rochers du Carnaval A pieds Difficulté moyenne

Les rochers du Carnaval Le Gros Fou 71190 Uchon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 8100.0005

Le massif d’Uchon surnommé la Perle du Morvan révèle en son sommet (684 mètres) de beaux chaos granitiques dont les plus connus sont le Mammouth, la Griffe du Diable, le Nez de Chien…

English :

The Uchon massif, nicknamed the Pearl of Morvan , boasts a 684-metre summit of beautiful granite chaos, the best-known of which are the Mammoth, the Devil’s Claw and the Dog’s Nose?

Deutsch :

Das Massiv von Uchon, das den Beinamen Perle des Morvan trägt, offenbart auf seinem Gipfel (684 m) schöne Granitfelsen, von denen die bekanntesten das Mammut, die Teufelskralle, die Hundenase usw. sind

Italiano :

Il massiccio dell’Uchon, soprannominato la Perla del Morvan , vanta una vetta di 684 metri con bellissime formazioni caotiche di granito, le più note delle quali sono il Mammut, l’Artiglio del Diavolo e il Naso del Cane?

Español :

El macizo de Uchon, apodado la Perla de Morvan , cuenta con una cima de 684 metros de hermosas formaciones caóticas de granito, las más conocidas de las cuales son el Mamut, la Garra del Diablo y la Nariz de Perro?

