Les roches de l’Abondin Vailly-sur-Aisne Aisne

Les roches de l’Abondin A pieds

Les roches de l’Abondin Du parking, boulevard des Thermes à Vailly-sur-Aisne 02370 Vailly-sur-Aisne Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade vous fera découvrir la richesse du paysage qui environne Vailly-sur-Aisne, depuis la crête rocheuse taillée par l’homme dès le Moyen-Age, jusqu’au charmant quartier de Saint-Précord, avec son lavoir et son calvaire.

English :

This walk will make you discover the richness of the landscape surrounding Vailly-sur-Aisne, from the rocky ridge carved by man in the Middle Ages, to the charming district of Saint-Précord, with its wash-house and its calvary.

Deutsch :

Auf diesem Spaziergang entdecken Sie die reiche Landschaft, die Vailly-sur-Aisne umgibt, von dem Felskamm, der seit dem Mittelalter von Menschenhand behauen wurde, bis zum charmanten Viertel Saint-Précord mit seinem Waschhaus und seinem Kalvarienberg.

Italiano :

Questa passeggiata vi farà scoprire la ricchezza del paesaggio che circonda Vailly-sur-Aisne, dalla cresta rocciosa scavata dall’uomo fin dal Medioevo, all’affascinante quartiere di Saint-Précord, con il suo lavatoio e il suo calvario.

Español :

Este paseo le permitirá descubrir la riqueza del paisaje que rodea a Vailly-sur-Aisne, desde la cresta rocosa tallada por el hombre desde la Edad Media, hasta el encantador barrio de Saint-Précord, con su lavadero y su calvario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme