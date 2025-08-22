Les roches qui dansent Ponsas Drôme

Les roches qui dansent

Les roches qui dansent Place du village 26240 Ponsas Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette grande boucle offre de splendides panoramas sur la Vallée du Rhône et les montagnes de l’Ardèche, ainsi que la découverte du site énigmatique des roches qui dansent. Balade à retrouver dans notre application les échappées inspirées .

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

This long loop offers splendid views over the Rhône Valley and the Ardèche mountains, as well as the discovery of the enigmatic site of the dancing rocks. You can find this walk in our application les échappées inspirées .

Deutsch :

Diese große Schleife bietet herrliche Panoramen auf das Rhône-Tal und die Berge der Ardèche sowie die Entdeckung der rätselhaften Stätte der tanzenden Felsen. Diese Wanderung finden Sie in unserer App les échappées inspirées .

Italiano :

Questo lungo anello offre splendide viste sulla Valle del Rodano e sulle montagne dell’Ardèche, oltre alla scoperta dell’enigmatico sito delle rocce danzanti. Potete trovare questa passeggiata nella nostra applicazione les échappées inspirées .

Español :

Este largo bucle ofrece espléndidas vistas sobre el valle del Ródano y las montañas de la Ardèche, así como el descubrimiento del enigmático lugar de las rocas danzantes. Puede encontrar este paseo en nuestra aplicación les échappées inspirées .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-20 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme