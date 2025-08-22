Les ruines de Champlieu Orrouy Oise

Les ruines de Champlieu A cheval

Les ruines de Champlieu D116 Près du château (Face au 7 rue de la forêt) 60129 Orrouy Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 7700.0 Tarif :

Situé entre la forêt de Compiègne et la vallée de l’Automne, le circuit d’Orrouy parcourt un site historique d’exception ruines gallo-romaines, église romane, château de la Motte mais également stèle commémorative de la Grande Guerre et emplacement du campement des chars du Général Mangin.

Ô passant, que si d’aventure tu promènes ici tes pas, arrête, ami, mets chapeau bas, ici, pour la grande aventure, naquirent les chars de combat .

Ainsi à la lisière de la forêt de Compiègne, un monument commémoratif rappelle que le général Estienne, pionnier des chars d’assaut, entraîna ici les chars légers Renault durant la première guerre mondiale. Malheureusement il ne subsiste que quelques traces de ce camp, les barraquements et infrastructures ont totalement disparu. Pourtant, le Camp de Champlieu compta à la fin plus de 200 baraques, des hangars, des poudreries, une gare immense de sept quais d’embarquement…

English : Les ruines de Champlieu

Situated between the forest of Compiègne and the Automne valley, the Orrouy circuit takes in an exceptional historical site: Gallo-Roman ruins, Romanesque church, Château de la Motte, commemorative stele from the Great War and the site of General Mangin’s tank camp.

O passer-by, if by any chance you wander here, stop, friend, put your hat down, here, for the great adventure, were born the battle tanks .

On the edge of the Compiègne forest, a memorial reminds us that General Estienne, a pioneer of tank technology, trained Renault light tanks here during the First World War. Unfortunately, only a few traces of the camp remain, and the barracks and infrastructure have completely disappeared. In the end, however, the Camp de Champlieu included over 200 barracks, hangars, powder magazines, a huge railway station with seven loading bays…

Deutsch : Les ruines de Champlieu

Zwischen dem Wald von Compiègne und dem Tal der Automne gelegen, führt der Rundweg von Orrouy durch eine außergewöhnliche historische Stätte: gallo-römische Ruinen, eine romanische Kirche, das Schloss La Motte, aber auch Gedenksteine aus dem Ersten Weltkrieg und das Panzerlager von General Mangin.

Hier wurden für das große Abenteuer die Kampfpanzer geboren .

So erinnert am Rande des Waldes von Compiègne ein Denkmal daran, dass General Estienne, der Pionier der Panzer, hier während des Ersten Weltkriegs die leichten Renault-Panzer trainierte. Leider gibt es nur noch wenige Spuren dieses Lagers, die Baracken und Infrastrukturen sind vollständig verschwunden. Dennoch umfasste das Camp de Champlieu am Ende mehr als 200 Baracken, Hangars, Pulverfabriken, einen riesigen Bahnhof mit sieben Verladerampen…

Italiano :

Situato tra la foresta di Compiègne e la valle dell’Automne, il circuito di Orrouy comprende un sito storico eccezionale: rovine gallo-romane, chiesa romanica, Château de la Motte, stele commemorativa della Grande Guerra e il sito del campo di carri armati del generale Mangin.

O passante, se per caso ti trovi qui, fermati, amico, posa il tuo cappello, qui, per la grande avventura, sono nati i carri armati .

Ai margini della foresta di Compiègne, un monumento ricorda che il generale Estienne, pioniere dei carri armati, addestrò qui i carri armati leggeri Renault durante la Prima Guerra Mondiale. Purtroppo di questo campo rimangono solo poche tracce e le caserme e le infrastrutture sono completamente scomparse. Alla fine della guerra, tuttavia, il campo di Champlieu comprendeva più di 200 baracche, hangar, polveriere, un’enorme stazione ferroviaria con sette baie di carico…

Español : Les ruines de Champlieu

Situado entre el bosque de Compiègne y el valle de Automne, el circuito de Orrouy recorre un conjunto histórico excepcional: ruinas galo-romanas, iglesia románica, castillo de la Motte, estela conmemorativa de la Gran Guerra y emplazamiento del campamento de tanques del general Mangin.

Oh transeúnte, si por casualidad deambulas por aquí, detente, amigo, baja el sombrero, aquí, para la gran aventura, nacieron los carros de combate .

Al borde del bosque de Compiègne, un monumento recuerda que el general Estienne, pionero de los carros de combate, entrenó aquí los carros ligeros Renault durante la Primera Guerra Mundial. Desgraciadamente, sólo quedan algunos vestigios de este campo, y los barracones y la infraestructura han desaparecido por completo. Sin embargo, al final de la guerra, el campo de Champlieu contaba con más de 200 barracones, hangares, polvorines, una enorme estación ferroviaria con siete muelles de carga…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France