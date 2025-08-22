Les Sarrins Roucy Aisne

Les Sarrins A pieds

Les Sarrins Place de l’église à Roucy 02160 Roucy Aisne Hauts-de-France

De marais en rivière ou en cascade, de bois en cultures, la balade des Sarrins évolue entre les villages de Roucy, Guyencourt et Bouffignereux. Le premier possède une motte féodale, une église de la Reconstruction et un ancien prieuré, le second un lavoir restauré, le dernier une église avec un portail du 13e siècle et une ferme-château.

English :

From marshes to rivers or waterfalls, from woods to crops, the Sarrins’ walk evolves between the villages of Roucy, Guyencourt and Bouffignereux. The first one has a feudal mound, a church of the Reconstruction and an old priory, the second one a restored wash-house, the last one a church with a portal of the 13th century and a farm-castle.

Deutsch :

Von Sümpfen zu Flüssen oder Wasserfällen, von Wäldern zu Anbauflächen bewegt sich die Wanderung der Sarrins zwischen den Dörfern Roucy, Guyencourt und Bouffignereux. Das erste besitzt eine feudale Motte, eine Kirche aus der Zeit des Wiederaufbaus und ein ehemaliges Priorat, das zweite ein restauriertes Waschhaus, das letzte eine Kirche mit einem Portal aus dem 13. Jahrhundert und einen Schlossbauernhof.

Italiano :

Dalle paludi ai fiumi o alle cascate, dai boschi alle coltivazioni, la passeggiata di Sarrins attraversa i villaggi di Roucy, Guyencourt e Bouffignereux. Il primo presenta un tumulo feudale, una chiesa del periodo della ricostruzione e un antico priorato, il secondo un lavatoio restaurato, l’ultimo una chiesa con un portale del XIII secolo e una fattoria-castello.

Español :

De las marismas a los ríos y cascadas, de los bosques a los cultivos, el paseo de Sarrins recorre los pueblos de Roucy, Guyencourt y Bouffignereux. El primero cuenta con un túmulo feudal, una iglesia de la época de la Reconstrucción y un antiguo priorato, el segundo un lavadero restaurado, el último una iglesia con un portal del siglo XIII y un castillo-finca.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme