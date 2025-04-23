Les Saules Seraucourt-le-Grand Aisne

Les Saules Seraucourt-le-Grand Aisne vendredi 1 août 2025.

Les Saules En VTT

Les Saules De la mairie de Seraucourt-Le-Grand (parking) 02790 Seraucourt-le-Grand Aisne Hauts-de-France

Durée : 270 Distance : 30900.0 Tarif :

Au départ de Seraucourt-le-Grand, ce grand circuit très roulant franchit le canal de Saint-Quentin et la vallée de la Somme. Les pâtures succèdent aux marais et de petites vallées alternent avec des villages paisibles. On revient par le joli site de Pont-de-Tugny, île formée par un dédoublement du canal de Saint-Quentin.

English : Les Saules

Departing from Seraucourt-le-Grand, this large and very fast circuit crosses the Saint-Quentin canal and the Somme valley. Pastures succeed marshes and small valleys alternate with peaceful villages. We return via the pretty site of Pont-de-Tugny, an island formed by a doubling of the Saint-Quentin canal.

Deutsch : Les Saules

Von Seraucourt-le-Grand aus überquert diese große, sehr rollende Strecke den Kanal von Saint-Quentin und das Tal der Somme. Weiden folgen auf Sümpfe und kleine Täler wechseln sich mit verträumten Dörfern ab. Zurück geht es über den hübschen Ort Pont-de-Tugny, eine Insel, die durch eine Verdoppelung des Kanals von Saint-Quentin entstanden ist.

Italiano :

Partendo da Seraucourt-le-Grand, questo circuito ampio e molto ondulato attraversa il canale di Saint-Quentin e la valle della Somme. Pascoli, paludi e piccole valli si alternano a villaggi tranquilli. Il ritorno avviene attraverso il grazioso sito di Pont-de-Tugny, un’isola formata da una divisione del canale di Saint-Quentin.

Español : Les Saules

Partiendo de Seraucourt-le-Grand, este amplio circuito, muy ondulado, atraviesa el canal de Saint-Quentin y el valle del Somme. Los pastos siguen a los pantanos y los pequeños valles se alternan con tranquilos pueblos. Se regresa por el bonito lugar de Pont-de-Tugny, una isla formada por una división del canal de Saint-Quentin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France