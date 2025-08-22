Les Scies-Bois Catillon-Fumechon Oise

Les Scies-Bois A pieds Facile

Les Scies-Bois place de la Mairie Eglise 60130 Catillon-Fumechon Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 11000.0 Tarif :

Une balade qui passe et contourne le village de Catillon-Fumechon et permet de découvrir de près ou de loin les différents bois qui l’entourent.

Pour la petite histoire, entre Catillon et Fumechon, il n’y a pas de quoi planter un oignon tellement la frontière entre les 2 est fine, c’est du reste certainement pour cela qu’en 1960 ces 2 communes ont fusionnées pour donner le village de Catillon-Fumechon.

Découverte du patrimoine

– l’Eglise Saint Nicolas (XVIème siècle) avec ses 2 cloches l’une de 1832 appelée Louise Gabrielle et l’autre de 1849 appelée Marie Françoise. En 2007, une initiative insolite, la mairie et l’église ne font qu’un. La mairie est installée au sein même de l’édifice, qui avait été laissé à l’abandon pendant cinquante ans. La nef accueille la salle du conseil municipal, tandis que le bureau du maire se trouve sous le clocher.

– L’Eglise Saint Lucien à Fumechon et son château d’eau datant de 1939,

– Son petit patrimoine, à savoir 3 anciens puits, 7 calvaires et 1 croix.

Facile

English : Les Scies-Bois

A walk that passes and bypasses the village of Catillon-Fumechon and allows you to discover the different woods that surround it

For the record, between Catillon and Fumechon, there is not enough to plant an onion so the border between the 2 is thin, it is certainly why in 1960 these 2 municipalities have merged to give the village of Catillon-Fumechon.

Discovery of the heritage

– the Church of Saint Nicolas (16th century) with its 2 bells, one from 1832 called Louise Gabrielle and the other from 1849 called Marie Françoise. In 2007, an unusual initiative, the town hall and the church become one. The town hall is installed within the building, which had been abandoned for fifty years. The nave houses the council room, while the mayor’s office is under the bell tower

– The Church of Saint Lucien in Fumechon and its water tower dating from 1939,

– Its small heritage, namely 3 old wells, 7 calvaries and 1 cross.

Deutsch : Les Scies-Bois

Dieser Spaziergang führt durch und um das Dorf Catillon-Fumechon herum und ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Wälder, die es umgeben, aus der Nähe oder aus der Ferne zu entdecken

Zwischen Catillon und Fumechon gibt es nichts, um eine Zwiebel zu pflanzen, so fein ist die Grenze zwischen den beiden , was sicherlich auch der Grund dafür ist, dass die beiden Gemeinden 1960 zum Dorf Catillon-Fumechon zusammengeschlossen wurden.

Entdecken Sie das Kulturerbe

– die Kirche Saint Nicolas (16. Jahrhundert) mit ihren beiden Glocken, eine aus dem Jahr 1832 namens Louise Gabrielle und die andere aus dem Jahr 1849 namens Marie Françoise. Im Jahr 2007 wurden das Rathaus und die Kirche durch eine ungewöhnliche Initiative zu einer Einheit. Das Rathaus wurde im Inneren des Gebäudes untergebracht, das fünfzig Jahre lang vernachlässigt worden war. Im Kirchenschiff befindet sich der Saal des Gemeinderats, während das Büro des Bürgermeisters unter dem Glockenturm liegt

– Die Kirche Saint Lucien in Fumechon und ihr Wasserturm aus dem Jahr 1939,

– Sein kleines Kulturerbe, d. h. 3 alte Brunnen, 7 Kalvarienberge und 1 Kreuz.

Italiano :

Una passeggiata che passa e aggira il villaggio di Catillon-Fumechon e permette di scoprire i vari boschi che lo circondano

Per la cronaca, tra Catillon e Fumechon non c’è abbastanza per piantare una cipolla perché il confine tra i due è così sottile , ed è certamente il motivo per cui nel 1960 questi due comuni si sono fusi per creare il villaggio di Catillon-Fumechon.

Scoperta del patrimonio

– chiesa di Saint Nicolas (XVI secolo) con le sue due campane, una del 1832 chiamata Louise Gabrielle e l’altra del 1849 chiamata Marie Françoise. Nel 2007, con un’iniziativa insolita, il municipio e la chiesa sono diventati una cosa sola. Il municipio fu installato nel cuore dell’edificio, che era stato abbandonato per cinquant’anni. La navata centrale ospita la sala del consiglio, mentre l’ufficio del sindaco si trova sotto il campanile

– La chiesa di Saint Lucien a Fumechon e la sua torre dell’acqua del 1939,

– Il suo piccolo patrimonio, ovvero 3 vecchi pozzi, 7 calvari e 1 croce.

Español : Les Scies-Bois

Un paseo que pasa y circunvala el pueblo de Catillon-Fumechon y permite descubrir los diferentes bosques que lo rodean

Para que conste, entre Catillon y Fumechon no hay suficiente para plantar una cebolla porque la frontera entre los 2 es muy fina , lo que sin duda es la razón por la que en 1960 estos 2 municipios se fusionaron para crear el pueblo de Catillon-Fumechon.

Descubrimiento del patrimonio

– iglesia de San Nicolás (siglo XVI) con sus dos campanas, una de 1832 llamada Louise Gabrielle y la otra de 1849 llamada Marie Françoise. En 2007, una iniciativa inusual, el ayuntamiento y la iglesia se convirtieron en uno. El ayuntamiento se instaló en el corazón del edificio, que había estado abandonado durante cincuenta años. La nave alberga la cámara del consejo, mientras que el despacho del alcalde se encuentra bajo el campanario

– La iglesia de Saint Lucien en Fumechon y su torre de agua de 1939,

– Su pequeño patrimonio, a saber, 3 antiguos pozos, 7 calvarios y 1 cruz.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIM Hauts-de-France