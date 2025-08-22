Les Secrets de Vallons et les Sources à Saint-Hilaire-de-Villefranche Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Les Secrets de Vallons et les Sources à Saint-Hilaire-de-Villefranche

Les Secrets de Vallons et les Sources à Saint-Hilaire-de-Villefranche Place de l’église 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les églises, château, et patrimoine vernaculaire de ces 3 communes marquées par le passage du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-velo/bb17424d-d4a9-4546-ba94-3e01061d4071/les-secrets-de-vallons-et-les-sources-a-saint-hilaire-de-villefranche +33 5 46 95 30 05

English :

Discover the churches, castles and vernacular heritage of these 3 communes, which have been marked by the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela.

Deutsch :

Entdecken Sie die Kirchen, das Schloss und das volkstümliche Erbe dieser drei Gemeinden, die von der Passage des Jakobswegs geprägt sind.

Italiano :

Scoprite le chiese, i castelli e il patrimonio vernacolare di questi 3 comuni, segnati dal Cammino di Santiago de Compostela.

Español :

Descubra las iglesias, los castillos y el patrimonio vernáculo de estos 3 municipios, jalonados por el Camino de Santiago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme