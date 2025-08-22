Les Sentiers de Cocagne Randonnées à cheval Labruguière Tarn

Les Sentiers de Cocagne Randonnées à cheval

Les Sentiers de Cocagne Randonnées à cheval Les Sentiers de Cocagne 81290 Labruguière Tarn Occitanie

Structure de tourisme équestre à taille humaine, ouverte toute l’année, respectueuse de la nature et des chevaux proposant des circuits accompagnés de 2h, 1/2 journée, journée ou week-end à la découverte de la Montagne Noire.

https://sentiersdecocagne.com/ +33 7 44 47 72 51

English :

A human-sized equestrian tourism structure, open all year round, respectful of nature and horses, offering accompanied tours of 2h, 1/2 day, day or weekend to discover the Montagne Noire.

Deutsch :

Ganzjährig geöffneter Reittourismusbetrieb in menschlicher Größe, der die Natur und die Pferde respektiert und begleitete Touren von 2 Stunden, 1/2 Tag, Tag oder Wochenende anbietet, um die Montagne Noire zu entdecken.

Italiano :

Turismo equestre a misura d’uomo, aperto tutto l’anno, rispettoso della natura e dei cavalli, propone tour accompagnati di 2 ore, 1/2 giornata, giornata o weekend alla scoperta della Montagne Noire.

Español :

Turismo ecuestre a escala humana, abierto todo el año, respetuoso con la naturaleza y los caballos, que ofrece recorridos acompañados de 2 horas, 1/2 día, jornada o fin de semana para descubrir la Montagne Noire.

