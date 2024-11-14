Les sentiers de la magicienne Écotay-l’Olme Loire

Les sentiers de la magicienne

Les sentiers de la magicienne Place de la Mairie 42600 Écotay-l’Olme Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Suis les traces de la magicienne pour découvrir son univers, son lieu de vie, Le Vieil Ecotay. A travers des énigmes, des jeux d’observation et de lectures découvre qui elle est et quel est son nom.

http://www.ecotaylolme.fr/ +33 4 77 58 59 69

English : Les sentiers de la magicienne

Follow in the footsteps of the magician to discover her universe, her place of life, Le Vieil Ecotay. Through enigmas, observation games and reading discover who she is and what her name is.

Deutsch : Les sentiers de la magicienne

Folge den Spuren der Zauberin, um ihre Welt und ihren Wohnort, Le Vieil Ecotay, zu entdecken. Durch Rätsel, Beobachtungs- und Lesespiele findest du heraus, wer sie ist und wie ihr Name lautet.

Italiano :

Seguite le orme della maga per scoprire il suo mondo, la sua casa, Le Vieil Ecotay. Attraverso indovinelli, giochi di osservazione e letture, scoprite chi è e come si chiama.

Español : Les sentiers de la magicienne

Siga los pasos de la maga para descubrir su mundo, su hogar, Le Vieil Ecotay. A través de adivinanzas, juegos de observación y lectura, descubre quién es y cómo se llama.

