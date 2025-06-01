Les sentiers de l’Iton Amfreville-sur-Iton Eure

Partez à la découverte d’un site aux multiples facettes, situé en bordure de cours d’eau où le clapotis de ses différents bras vous fait découvrir les vestiges de moulins, autrefois très présents, ou de ses coteaux vous offrant des vues magnifiques sur les vallées de l’Eure et de l’Iton.

English : Les sentiers de l’Iton

Discover this multi-faceted site, located on the banks of a river, where the lapping of its various arms lets you discover the remains of mills, once very present, or its hillsides offering magnificent views over the Eure and Iton valleys.

Deutsch :

Entdecken Sie einen Ort mit vielen Facetten, der am Ufer von Wasserläufen liegt, wo das Plätschern der verschiedenen Arme Sie die Überreste von Mühlen entdecken lässt, die früher sehr präsent waren, oder von seinen Hängen, die Ihnen einen herrlichen Blick auf die Täler der Eure und des Iton bieten.

Italiano :

Scoprite questo sito dalle mille sfaccettature, situato sulle rive di un fiume dove lo sciabordio dei suoi diversi bracci rivela i resti di mulini, un tempo molto presenti, o le sue colline che offrono magnifiche viste sulle valli dei fiumi Eure e Iton.

Español :

Descubra este lugar polifacético, situado a orillas de un río en el que el chapoteo de sus diferentes brazos revela los restos de molinos, muy presentes en otros tiempos, o sus laderas que ofrecen magníficas vistas sobre los valles de los ríos Eure e Iton.

