Les sentiers de Val de Reuil Val-de-Reuil Eure

Les sentiers de Val de Reuil

Les sentiers de Val de Reuil 27100 Val-de-Reuil Eure Normandie

Durée : 240 Distance : 15000.0 Tarif :

Cette balade vous propose un panel de paysages du pays Seine-Eure. Autour de la cité contemporaine vous rencontrerez plusieurs traces du passé. En bordure de l’Eure découvrez une ancienne écluse ou encore une église bâtie il y a plusieurs siècles qui comprend de nombreuses références de l’époque de la navigation sur l’Eure. Du côté de la forêt domaniale de Bord-Louviers, vous emprunterez des chemins forestiers au coeur de 4 500 ha de feuillus et de résineux.

+33 2 32 40 04 41

English : Les sentiers de Val de Reuil

This walk offers you a panel of landscapes of the Seine-Eure country. Around the contemporary city you will find several traces of the past. On the edge of the Eure, discover an old lock or a church built several centuries ago which includes many references to the time of navigation on the Eure. On the side of the state forest of Bord-Louviers, you will follow forest paths in the heart of 4 500 ha of deciduous and coniferous trees.

Deutsch :

Dieser Spaziergang bietet Ihnen eine Auswahl an Landschaften des Landes Seine-Eure. In der Umgebung der modernen Stadt werden Sie auf mehrere Spuren der Vergangenheit stoßen. Entdecken Sie am Ufer der Eure eine alte Schleuse oder eine vor mehreren Jahrhunderten erbaute Kirche, die zahlreiche Hinweise auf die Zeit der Schifffahrt auf der Eure enthält. Im Staatswald von Bord-Louviers können Sie auf Waldwegen durch 4 500 ha Laub- und Nadelwald wandern.

Italiano :

Questa passeggiata offre una serie di paesaggi della regione Senna-Eure. Nella città contemporanea si trovano diverse tracce del passato. Sulle rive dell’Eure, scoprirete un’antica chiusa e una chiesa costruita diversi secoli fa, che contiene numerosi riferimenti all’epoca della navigazione sull’Eure. Nella foresta demaniale di Bord-Louviers si possono percorrere sentieri forestali attraverso 4.500 ettari di alberi di latifoglie e conifere.

Español :

Este paseo le ofrece un abanico de paisajes de la región de Seine-Eure. Alrededor de la ciudad contemporánea se encuentran varias huellas del pasado. A orillas del Eure, descubrirá una antigua esclusa y una iglesia construida hace varios siglos, que contiene numerosas referencias a la época de la navegación por el Eure. En el bosque estatal de Bord-Louviers, podrá recorrer sendas forestales a través de 4.500 hectáreas de árboles de hoja caduca y coníferas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme