Les Sept Muids Morsain Aisne

Les Sept Muids A pieds

Les Sept Muids A la mairie située rue de l’Enseigne 02290 Morsain Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce parcours très agréable offre un concentré des richesses paysagères du Soissonnais-Valois. Évoluant entre plateau agricole et vallons encaissés, vastes cultures et marais boisé, le marcheur s’étonnera de l’incroyable diversité des lieux. Point d’orgue de la balade le lieu-dit les Sept Muids, dont la situation unique permet d’embrasser d’un seul regard les forêts de Retz et de Saint-Gobain ! Un parcours également recommandé aux amateurs de VTT.

English :

This very pleasant route offers a concentrate of the rich landscape of the Soissonnais-Valois. Moving between an agricultural plateau and deep valleys, vast cultivated fields and wooded marshes, the walker will be surprised by the incredible diversity of places. The highlight of the walk is the place known as Les Sept Muids, whose unique location allows you to see the forests of Retz and Saint-Gobain at a glance! This route is also recommended for mountain bikers.

Deutsch :

Diese sehr angenehme Strecke bietet ein Konzentrat der landschaftlichen Reichtümer des Soissonnais-Valois. Der Wanderer bewegt sich zwischen landwirtschaftlich genutzten Hochebenen und tief eingeschnittenen Tälern, weitläufigen Anbauflächen und bewaldeten Sümpfen und wird von der unglaublichen Vielfalt der Orte überrascht sein. Der Höhepunkt der Wanderung ist der Ort Sept Muids, dessen einzigartige Lage es ermöglicht, die Wälder von Retz und Saint-Gobain mit einem einzigen Blick zu überblicken! Eine Strecke, die auch für Mountainbike-Fans zu empfehlen ist.

Italiano :

Questo percorso molto piacevole offre un concentrato della ricchezza del paesaggio del Soissonnais-Valois. Passando tra altipiani agricoli e valli profonde, vaste coltivazioni e paludi boscose, l’escursionista sarà sorpreso dall’incredibile diversità della zona. Il punto culminante della passeggiata è il luogo noto come Les Sept Muids, la cui posizione unica permette di vedere le foreste di Retz e Saint-Gobain in un solo sguardo! Questo percorso è consigliato anche agli appassionati di mountain bike.

Español :

Este recorrido, muy agradable, ofrece una concentración de la riqueza del paisaje del Soissonnais-Valois. Moviéndose entre mesetas agrícolas y valles profundos, vastos cultivos y pantanos boscosos, el caminante se sorprenderá de la increíble diversidad de la zona. El punto culminante del paseo es el lugar conocido como Les Sept Muids, cuya ubicación única permite ver los bosques de Retz y Saint-Gobain de un solo vistazo Esta ruta también es recomendable para los aficionados a la bicicleta de montaña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-11 par Agence Aisne Tourisme